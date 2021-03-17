Томск, , 05:23 — REGNUM С начала 2021 года в лесах Томской области выявлено 28 незаконных рубок, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Ежедневно в областных лесах проводятся рейды. Патрулирование осуществляют мобильные группы. За прошлую неделю (с 8 по 14 марта) инспекторы гослеснадзора выявили и пресекли пять фактов незаконной заготовки древесины в Каргасокском, Кожевниковском, Тимирязевском и Шегарском лесничествах. Общий объём незаконных рубок — 166 куб. м, ущерб — порядка 1,2 млн рублей. Материалы переданы в полицию.

Всего в 2021 году на землях лесного фонда региона выявлено 28 незаконных рубок на 4,4 млн рублей. Вырублено 776 куб. м древесины.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Тернейском районе Приморья госинспекторы министерства лесного хозяйства региона выявили место незаконной рубки дуба.

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