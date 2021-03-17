Москва, , 05:40 — REGNUM В среду, 17 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха — +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 18 марта в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха — −4… −2 °C.

Ветер юго-восточный 9−14 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 0… +5 °C днём и −7… −2 °C ночью.

В четверг, 18 марта, днём в столице ожидается +1… +3 °C. По области −1… +4 °C. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C. Небольшие осадки, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, утром и днем 16 марта в столице России и в Подмосковье ожидается туман с видимостью 200−700 м.

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