Вьентьян, 17 марта 2021, 05:16 — REGNUM Организаторы Китайско-Лаосского кинофестиваля ожидают провести культурные обмены между двумя странами на мероприятии, стартовавшем в столице Лаоса Вьентьяне, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.
Выступая на церемонии открытия кинофестиваля 15 марта, директор Департамента кинематографии Лаоса Хамфао Ваннавонг заявил, что это уже четвертый раз, когда ведомство сотрудничает с китайской стороной для проведения мероприятия, которое налаживает дружественные отношения между народами Китая и Ласоа.
Китайско-Лаосский кинофестиваль 2021 года пригласил ряд известных лаосских художников и профессионалов принять участие в дубляже четырех китайских фильмов и некоторых лаосских фильмов.
Фильмы будут показаны в восьми провинциях Лаоса, включая Тямпасак, Секонг, Хаммуан, Луангпхабанг, Удомсай, Хуапхан, Бокео и Сиенгкхуанг, а также в столице Вьентьяне.
Церемония открытия была организована Департаментом кинематографии Министерства информации, культуры и туризма Лаоса в сотрудничестве с китайской компанией China Media Group.
Заместитель министра информации, культуры и туризма Лаоса Саванхоне Размонти и более 500 представителей обеих сторон приняли участие в церемонии и посмотрели китайские фильмы на лаосском языке.