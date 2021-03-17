Вьентьян, , 05:16 — REGNUM Организаторы Китайско-Лаосского кинофестиваля ожидают провести культурные обмены между двумя странами на мероприятии, стартовавшем в столице Лаоса Вьентьяне, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Выступая на церемонии открытия кинофестиваля 15 марта, директор Департамента кинематографии Лаоса Хамфао Ваннавонг заявил, что это уже четвертый раз, когда ведомство сотрудничает с китайской стороной для проведения мероприятия, которое налаживает дружественные отношения между народами Китая и Ласоа.

«Я верю, что Китайско-Лаосский кинофестиваль станет площадкой для культурного обмена между двумя народами путем просмотра китайских фильмов на лаосском языке. Это также создаст возможности для людей всех этнических групп в Лаосе познакомиться и узнать больше о китайской культуре», — сказал Хамфао.

Китайско-Лаосский кинофестиваль 2021 года пригласил ряд известных лаосских художников и профессионалов принять участие в дубляже четырех китайских фильмов и некоторых лаосских фильмов.

Фильмы будут показаны в восьми провинциях Лаоса, включая Тямпасак, Секонг, Хаммуан, Луангпхабанг, Удомсай, Хуапхан, Бокео и Сиенгкхуанг, а также в столице Вьентьяне.

Церемония открытия была организована Департаментом кинематографии Министерства информации, культуры и туризма Лаоса в сотрудничестве с китайской компанией China Media Group.

Заместитель министра информации, культуры и туризма Лаоса Саванхоне Размонти и более 500 представителей обеих сторон приняли участие в церемонии и посмотрели китайские фильмы на лаосском языке.