Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:22 — REGNUM В ходе совещания в Хабаровске с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым 16 марта, в том числе обсуждался вопрос эффективного использования средств из федерального бюджета, выделяемых Минвостокразвития РФ по линии «Единой субсидии». На реализацию пяти мероприятий край получит 5,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Так, на средства «Единой субсидии» уже построена станция скорой медицинской помощи.

Руководству Хабаровского края поручено предпринять необходимые меры по оперативному проведению корректировки проекта строительства межрайонного онкологического диспансера, уточнению его стоимости строительства, а также завершить строительство двух объектов спорта и трёх объектов дорожной инфраструктуры.

Вице-премьер поддержал предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва дополнительно включить в долгосрочный план мероприятия по развитию комфортной городской среды и благоустройству городских территорий.

«В рамках плана уже благоустроено 50 дворов в Комсомольске-на-Амуре. В ближайшие три года нужны средства на ежегодное благоустройство 70 дворовых территорий города, капитальный ремонт крыш школ и детских садов, фасадов домов, благоустройство двух парков», — пояснил Дегтярёв.

По поручению Трутнева, основная часть мероприятий должна быть завершена в 2022—2023 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Юрий Трутнев 16 марта провёл совещание по вопросу выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

С нарушением сроков ведётся строительство 15 объектов. Не начато в установленный срок строительство восьми объектов.