Дальнегорск, Приморский край, , 05:14 — REGNUM В Дальнегорске Приморского края завершилась спасательная операция на руднике, где обрушилась горная порода — на поверхности вывели двоих проходчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В руднике находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы спасателями. Заблокированными оказались два работника.

«17 марта в 08:35 горноспасатели добрались до пострадавших и приступили к спасательным работам. Один рабочий получил травму ног. В 11:45 двоих проходчиков подняли из рудника и передали врачам», — рассказали спасатели.

Прокуратурой начата проверка по факту происшествия. На месте работает прокурор Дальнегорска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске утром 17 марта произошло обрушение породы на одном из рудников горнодобывающего предприятия «Дальполиметалл».