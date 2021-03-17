Сеул, , 05:03 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 469 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 452 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые за прошедшие три дня в стране выявили более 400 инфицированных за одни сутки. Резкий скачок заболеваемости эксперты связывают с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 по выходным дням.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее выросло до 96 849. Также за 16 марта в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1686 человек.