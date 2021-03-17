Токио, , 05:40 — REGNUM Японская компания Bridgestone, являющаяся крупнейшим производителем автомобильных шин, до конца апреля намерена закрыть свой старейший завод, расположенный в городе Бетюн на севере Франции. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба компании.

«После завершения необходимых процедур, таких как перенаправление и помощь в повторном найме сотрудников, планируется закрыть завод к концу апреля», — говорится в заявлении Bridgestone.

В документе отмечается, что закрытие старейшего завода компании связано с новой политикой Bridgestone по перераспределению расходов и развитию бизнес-стратегии, объявленной в феврале 2021 года.

Напомним, что завод в Бетюне, на котором работает около 850 сотрудников и ежедневно выпускается 17 тысяч единиц продукции, был открыт в 1961 году.

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