Киев, , 04:53 — REGNUM Россия якобы причастна к информационной кампании вокруг проблем с использованием в ЕС вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca. Об этом 16 марта написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Свои выводы он сделал на основании ситуации с российской вакциной «Спутник V», процесс согласования которой затягивают в Евросоюзе.

«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» — вакцины AstraZeneca», — считает чиновник.

Министр выразил мнение, что таким образом российская сторона будто бы пытается продвигать собственный препарат.

«Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», — считает чиновник», — полагает Ткаченко.

Он призвал провести тщательную проверку источников информации об опасности препарата AstraZeneca и найти тех, кто бы мог «лоббировать» распространение подобных сообщений в европейских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции является «гибридным оружием», используемым Россией против Украины.

5 марта украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Киев не будет зарегистрировать «Спутник V» из-за того, что РФ якобы «отобрала» у Украины территорию, а также развязала гражданскую войну в Донбассе.

Читайте также: Глава минздрава Украины назвал причину отказа от вакцины «Спутник V»