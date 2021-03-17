Лесосибирск, Красноярский край, , 04:53 — REGNUM Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с пожаром в городе Лесосибирске, унесшим жизни четырёх детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

На место происшествия выехал прокурор Лесосибирска. «В ходе проверки, в том числе, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела по факту пожара поставлено на контроль прокуратуры региона.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло рано утром 17 марта в квартире многоквартирного деревянного дома в Лесосибирске. Погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет. Их бабушку и 12-летнего брата госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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