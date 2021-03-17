Токио, , 04:51 — REGNUM Японский производитель автомобилей Honda Motor Co снизит выпуск продукции на заводах в США и Канаде из-за проблем с поставками комплектующих, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя корпорации.

Сообщается, что выпуск автомобилей будет приостановлен на неделю с 22 марта. Причиной послужили перебои с поставками комплектующих на территорию Соединенных Штатов и Канады. Источник отметил, что на нарушение поставок «повлиял COVID-19, задержки в различных портах, нехватка микросхем и неблагоприятные погодные условия».

В компании не предоставили информации, производство каких моделей автомобилей затронет приостановка заводов. В Honda лишь отметили, что пытаются решить проблему с поставками в краткие сроки.