Рязань, , 04:47 — REGNUM В результате опрокидывания автобуса в Рязанской области пострадали 17 человек, уточняет пресс-служба областного управления МЧС России.

«В автобусе находилось 58 человек. Детей нет. По уточнённым данным, 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения города Рязани», — заявили в ведомстве.

Также сообщается, что на месте происшествия работают 35 спасателей и 16 единиц спецтехники. Причины произошедшего ДТП в настоящее время выясняется. В настоящее время перевернувшийся автобус все еще находится на проезжей части, движение транспорта по трассе затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на 226-м километре трассы М-5 в Рязанской области опрокинулся автобус с пассажирами. По первым данным сообщалось, что пострадали не менее 18 человек.

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