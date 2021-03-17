Пекин, , 04:45 — REGNUM Китай обнародовал ряд мер по модернизации промышленности и обеспечению «зеленого роста» в 2021 году, сообщает Министерство промышленности и информационных технологий, передает агентство Синьхуа.

Китай ускорит внедрение технологий больших данных и других цифровых методов в управлении спросом на электроэнергию и другие коммунальные услуги для повышения энергоэффективности, говорится в сообщении министерства.

Выбросы углекислого газа будут сокращены в жизненно важных секторах, заявили в министерстве. Он добавил, что компаниям промышленного сектора будет предложено активизировать усилия по модернизации электрооборудования и информатизации.

По данным министерства, будет создана группа специализированных торговых точек, предоставляющих услуги по управлению спроса на электроэнергию для промышленных предприятий.

Китай обещает деляить особое внимание энергосбережению и систематической оптимизации энергопотребления в рамках 14-го Пятилетки (2021−2025). План был принят на ежегодной сессии высшего законодательного органа Китая на прошлой неделе.