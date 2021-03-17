Вашингтон, , 04:48 — REGNUM США и Китай не планируют принимать совместное заявление по итогам намеченной на 18 марта двусторонней встречи на Аляске. Об этом 16 марта сообщила журналистам представитель Белого дома.

«Совместного заявления не будет», — прокомментировала она соответствующий вопрос.

По словам высокопоставленной чиновницы, на предстоящих переговорах в Анкоридже США намерены уведомить представителей КНР о своих «интересах, намерениях и приоритетах», а также «лучше понять позицию Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, в США сенатор-республиканец Митт Ромни предложил способ бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине и не отправлять в КНР зрителей и американские делегации.

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