Пекин, , 04:41 — REGNUM Китай закрыл 23 нелегальные общественные организации за первые два месяца 2021 года, сообщили 16 марта в Министерстве гражданской администрации Китая.

В рамках действующих в Китае законов и правил, все общественные организации должны регистрироваться в министерстве прежде, чем начинать свою деятельности, сообщили в бюро управления общественными организации министерства.

Чтобы предостеречь общественность от риска быть втянутым в мошенничество, министерство опубликовало первый список из 10 незаконных общественных организаций в феврале.

Оно призвало общественность сообщать о любых доказательствах или зацепках, связанных с незаконными общественными организациями.