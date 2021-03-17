Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Bandai Namco выпустила официальное заявление в связи с ростом насилия в отношении выходцев из азиатских стран в США. Публикация была размещена 16 марта на Twitter-странице японской компании.

Разработчик сообщил, что его сотрудников «по настоящему поразила» ненависть, с которой они столкнулись после начала эпидемии коронавируса. Руководство Bandai Namco заявило, что выступает против всех проявлений «насилия, запугивания, дискриминации и ксенофобии» и поддерживает сообщество AAPI (жители США, являющиеся выходцами из из стран Азии). Компания также призвала всех поклонников поддержать её и выступить против расистской агрессии.

https://twitter.com/BandaiNamcoUS/status/1371855530772283392

Bandai Namco Entertainment — японский разработчик и издатель видеоигр. Компания была основана в марте 2006 года в результате реорганизации подразделения Bandai Namco Holdings. До этого (в период с 1977 по 2006 годы) она называлась Namco Limited.

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