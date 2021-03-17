Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве свыше 200 библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится 20 марта с 10:00 до 20:00. Посетители смогут принять участие в бесплатных пробных занятиях в кружках и секциях, познакомиться с преподавателями, а также попасть на спектакли и лекции, принять участие в экскурсиях и познавательных квестах. Причем впервые к подобному мероприятию присоединились столичные библиотеки.

«День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках. Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику. Принято решение, что такие ознакомительные дни будут организовываться дважды в год: перед 1 сентября и в конце марта. Весной горожане смогут записаться на понравившиеся занятия, которые не обязательно посещать именно с начала учебного года», — заявила Сергунина.