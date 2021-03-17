Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:09 — REGNUM Вице-премьер Юрий Трутнев 16 марта провёл совещание по вопросу выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, при этом напомнил, что план был принят во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, данного в послании Федеральному Собранию в декабре 2015 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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«Прежде всего мы должны улучшить условия проживания жителей Комсомольска-на-Амуре. Качество жизни людей должно отвечать качеству их работы. Качество работы людей, проживающих в Комсомольске-на-Амуре, весьма высокое. Они строят не просто самолёты, а одни из лучших в мире истребителей. А вот с качеством жизни значительные проблемы. Мы хотим, чтобы город стал красивым, и для этого необходимо привести в порядок больницы, школы, детские сады, дороги», — сказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В план включено 34 пункта и 30 объектов строительства. Для его реализации в общей сложности выделяется финансирование в 41 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 27,2 млрд рублей.

На данный момент в городе президентского внимания завершена работа по семи объектам: проведена реконструкция драматического театра, инженерной школы и подстанций «Городская» и «Береговая», построены 4,5 км распределительного газопровода, станция скорой медицинской помощи, создана инфраструктура под жилищное строительство в микрорайоне Парус, приведена в нормативное состояние автодорога Лидога — Ванино.

Вместе с тем с нарушением сроков ведётся строительство 15 объектов. Не начато в установленный срок строительство восьми объектов.

По словам Трутнева, причины отставания — недоработки предыдущего руководства края и федеральных органов исполнительной̆ власти. Он напомнил о необходимости завершения плана до 2025 года.

«По всем объектам, где ответственным стоит правительство края, мы после ревизии и расторжения прежним руководством контрактов берём на себя обязательство начать работы в 2022 году. В 2021 году мы проведём все конкурсные процедуры, чтобы сразу после нового года приступить к работам», — сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край принял участие в открытии после реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту региональной столицы.