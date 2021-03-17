Чебоксары, , 04:25 — REGNUM В столице Чувашии планируют отдать в аренду крупный участок в центре города. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно постановлению, будет проведён аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по улице Ярославская площадью 2 618 кв. метров. Разрешённое использование — «деловое управление».

Чебоксарскому городскому комитету по управлению имуществом поручено определить условия проведения аукциона.

Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость участка составляет 19 831 009 рублей 66 копеек. Данная цена была определена в октябре 2020 года, соответствующие изменения были внесены 9 ноября 2020 года.

Отметим, что участок расположен в центре города, недалеко от Волги и ключевых административных зданий Чебоксар.