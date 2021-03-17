Москва, , 08:44 — REGNUM На портале Московского инновационного кластера (МИК) i. moscow прошли регистрацию свыше 20 тыс. организаций. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Из этого числа около 14 тыс. организаций работают в столице, а оставшаяся часть представлена партнерами, которые ведут деятельность в регионах России. В их число входят не только промышленные предприятия и технологические компании, но и стартапы, институты развития, а также научные и образовательные учреждения.

«За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина, а в этом году мы проводим совместный технологический конкурс для инновационных компаний России и Китая», — заявила Сергунина.

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