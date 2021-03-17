Лесосибирск, Красноярский край, 17 марта, 2021, 04:21 — ИА Регнум. По факту гибели четырёх детей в результате пожара в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в ГСУ СКР по краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

Пожар произошёл рано утром 17 марта в квартире, расположенной в деревянном многоквартирном жилом доме в Лесосибирске. Погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет. Их бабушку и 12-летнего брата госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Как сообщало ИА REGNUM, наряду с другими, рассматривается версия о коротком замыкании электропроводки, очаг возгорания находится в коридоре. Расследование продолжается.