Лондон, , 04:17 — REGNUM Принц Уэльский Чарльз раскритиковал противников вакцинации против коронавирусной инфекции в Великобритании, сообщает агентство Reuters.

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«Кто бы мог подумать, что в XXI веке появится влиятельное лобби противников вакцинации, которая помогла избавить людей от множества ужасных болезней и теперь имеет большой потенциал по защите и избавлению от коронавируса самых уязвимых слоев общества», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM по последним данным, в Великобритании с начала пандемии выявили более 4,26 млн зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в Соединенном Королевстве скончались 125 690 человек.