Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Надежду на то, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл будет баллотироваться на пост президента США выразил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил 16 марта в эфире телеканала Fox News.

Так политик оценил сообщения о том, что супруга принца якобы рассматривает такую возможность и для этого уже провела встречу с представителями Демпартии. По словам Трампа, положительное решение Маркл увеличит вероятность, того что он тоже решит выдвигаться на президентские выборы 2024 года. При этом экс-президент отметил, что не является ее поклонником.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что примет окончательное решение по участию в президентской гонке после выборов в Палату представителей Конгресса США, назначенных на 2022 год.

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