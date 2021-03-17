Лесосибирск, Красноярский край, 17 марта, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В городе Лесосибирске Красноярского края при пожаре в жилом доме погибли четыре ребёнка, возбуждено уголовное дело. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Krk.sledcom.ru В пожаре рано утром погибли дети

Сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном деревянном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске поступило в дежурную часть в 04:28 по местному времени. В 05:08 огонь был локализован, в 05:58 — ликвидировано открытое горение.

«В результате пожара погибли четверо детей в возрасте от двух до семнадцати лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

В качестве возможной причины пожара следователи рассматривают версию о замыкании электропроводки в коридоре, где находился очаг возгорания.

По факту гибели четверых детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине суд заключил под стражу 26-летнюю жительницу Красногорска Томаринского района, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности своим троим детям.