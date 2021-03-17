Дальнегорск, Приморский край, , 04:00 — REGNUM В Дальнегорске Приморского края утром 17 марта произошло обрушение породы на одном из рудников горнодобывающего предприятия «Дальполиметалл», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В 08:40 группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и двух единиц техники выехали на рудник. В 09:10 прибыли на место происшествия.

«По предварительной информации в руднике заблокированы два человека», — добавили горноспасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, два работника ТОО «Айна — ресурс» завалило горной массой на шахте в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана.