Пермь, , 03:54 — REGNUM В арбитраж Пермского края поступил банкротный иск к ОАО «Александровский машиностроительный завод». Претензии кредитора — муниципального унитарного предприятия пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу

Истцом в данном деле выступает МУП «Теплоэнергетика» Александровского муниципального округа. Заявление в суд подано 16 марта 2021 года. Сумма задолженности не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в июле 1997 года и базируется в городе Александровске. Среднесписочная численность работников на 2020 год превышала 500 человек.

На сайте завода уточняется, что он ведёт свою историю с 1802 года и основу его производства составляют ленточные конвейеры. На 30 сентября 2020 года основными акционерами предприятия числились два физлица: председатель совета директоров Геворг Меграбян — 41,07% и член совета директоров Амалия Меграбян — 29,89%.