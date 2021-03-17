Южно-Сахалинск, , 03:52 — REGNUM На Сахалине суд заключил под стражу 26-летнюю жительницу Красногорска Томаринского района, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности своим троим детям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Выяснилось, что обвиняемая оставила детей одних дома. В результате пожара трое несовершеннолетних погибли от отравления окисью углерода.

Ранее у женщины органами опеки и попечительства были изъяты ещё трое детей.

Помимо этого возбуждено ещё одно уголовное дело — в отношении председателя комиссии по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что она без оснований исключила данную семью из базы семей, находящихся в социально-опасном положении, и рекомендовала посещать её не реже одного раза в квартал.

Умершим детям было 1, 3 и 4 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в квартире жилого дома по улице Милютина в Макарове. Погибшему подростку было 14 лет.