Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Окончательное решение о возможном участии в следующих выборах президента США бывший глава Белого дома Дональд Трамп сделает после определения состава Палаты представителей Конгресса в 2022 году. Об этом он заявил 16 марта в эфире телеканала Fox News.

По словам политика, до этого срока он планирует сконцентрироваться на поддержке республиканцев, которые будут выдвигаться в указанный законодательный орган. Трамп считает, что у его однопартийцев есть шансы вернуть большинство в обеих палатах Конгресса.

Бывший президент полагает, что его поддержка может «иметь большое влияние» на мнение граждан при голосовании. Трампа также спросили, кого бы он хотел видеть кандидатом в президенты в случае, если сам откажется от выборной гонки. Республиканец ответил, ему «нравятся многие».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в городе Орландо в штате Флорида состоялась конференция консервативных сил США. На мероприятии впервые после ухода с поста главы государства с публичной речью выступил Дональд Трамп.

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