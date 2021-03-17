Пекин, , 03:45 — REGNUM Около 1500 рисовых семян проросли и дали всходы в парнике на юге Китая после возращения из лунного путешествия в прошлом году, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Семена были посажены в парнике Национального инженерного исследовательского центра космической селекции растений Южно-китайского сельскохозяйственного университета. Ожидается, что ростки будут высажены в полях в конец этого года.

Рисовые зерна прошли путь в более чем 760 тыс. км до Луны в ноябре прошлого года и вернулись на Землю 17 декабря, проведя 23 дня на борту лунного зонда «Чанъэ-5». Семена были уже второго поколения «космического» происхождения, потому что их «родители» тоже побывали в космосе.

Но эксперимент зонда «Чанъэ-5» отличается от предыдущих. Это был первый подобного рода эксперимент, проведенный в условиях глубокого космоса. Время космического полета было больше. Кроме того, зонд столкнулся с излучением в Поясе Ван Аллена с активностью солнечных пятен, заявил директор центра Чэнь Чжицян.

Ожидается, что благодаря этому эксперименту будут выявлены более сильные наследственные эффекты, поскольку среда глубокого космоса больше похожа на реальную космическую экстремальную среду, утверждает замдиректора центра Го Тао.

Это поможет исследователям узнать, как различаются наследственные эффекты, индуцируемые глубоким космосом и низкой околоземной орбитой, а также предоставит важные экспериментальные образцы и данные для дальнейших исследований мутации в рамках космической селекции, сказал Го.