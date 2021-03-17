Рязань, , 03:45 — REGNUM Не менее 18 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Рязанской области, сообщают областные экстренные службы.

«Автобус опрокинулся на 226-м км трассы М-5», — приводит слова источника ТАСС.

По его данным, в салоне автобуса находились 50 человек. Из них травмы получили 18 пассажиров. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в подмосковном Сергиевом Посаде опрокинулся микроавтобус. В результате ДТП пострадали девять детей и водитель транспортного средства. Им оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.