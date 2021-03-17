Ниамей, , 04:15 — REGNUM На западе Нигера в результате серии нападений боевиков погибло не менее 65 человек. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности африканской республики 16 марта сообщает Radio France International.

По данным правоохранителей, нападения на жителей были совершены вечером 15 марта на дорогах в районе Тиллабери вблизи границы с Мали.

По опубликованной ранее информации Agence France-Presse, местные жители сообщили о более 50 погибших в этом районе от рук боевиков.

Напомним, что в стратегически важном регионе Африки, на стыке границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо, действуют боевики из террористической группировки «Исламское государство в Западной Африке» (структура «Исламского государства», организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, находящийся в оппозиции действующей власти экс-премьер-министр Нигера Хама Амаду добровольно сдался полиции.

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