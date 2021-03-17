Яковлевский район, Приморский край, , 03:54 — REGNUM В Приморье спасатели проводят работы по ослаблению льда на реках края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Первая группа спасателей выехала в Яковлевский район. Бурение и распиловку льда начали с реки Арсеньевка.

Уровень воды в реке небольшой, поэтому взрывные работы не ведут. В первый же день спасатели пробурили порядка 300 лунок. По мере необходимости такие же меры будут приняты и на других реках Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на территории Подмосковья ожидается более продолжительное половодье, чем годом ранее.