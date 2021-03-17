Биробиджан, 17 марта, 2021, 03:38 — ИА Регнум. К маю в России может появиться международный туризм по вакцинации, об этом в рамках онлайн-форума «ProДФО — Республика Саха (Якутия)» 16 марта заявил председатель Национальной ассоциации организаций и управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Еврейской АО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Читайте также: Гинцбург: вакцинироваться двумя дозами «Спутник V» можно в разных странах

Он отметил, что открытие такого туризма возможно только при наличии достаточного количества вакцины от коронавируса.

По словам Муслимова, иностранцы смогут прибывать в РФ, прививаться в транзитной зоне и уезжать обратно. Пересекать границу они не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный исследовательский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи гарантирует одинаковое качество и эффективность всех вакцин «Спутник V», вне зависимости от страны вакцинации. Об этом заявил 16 марта глава центра Александр Гинцбург.