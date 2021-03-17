Москва, , 03:37 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил банкротный иск ПАО «ВТБ Банк» к ООО «Открытие промышленные инвестиции», которое по последним открытым данным было единственным акционером алмазодобывающего предприятия «АГД Даймондс». В отношении общества введен первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Детали вердикта, который ещё может быть оспорен, пока не сообщаются, передаёт ИА REGNUM.

В карточке дела от судьи Елены Кондрат 16 марта 2021 года появилась запись — «введение наблюдения». Само решение пока не обнародовано.

Претензии банка поступили в суд в конце января 2021 года, а в начале февраля иск оставили без движения, предложив указать сумма требований для включения в реестр в национальной валюте. 15 февраля от заявителя поступили пояснения относительно размера задолженности в рублевом эквиваленте. В качестве арбитражного управляющего для компании предлагался член саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» Руслан Губайдулин.

Напомним, подаче банкротного иска предшествовало решение суда по финансовому спору, по которому с ООО взыскали более 872 млн долларов США. 11 марта 2021 года во второй инстанции было прекращено производство по апелляционной жалобе, поданной в рамках этого дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственным владельцем ООО «Открытие промышленные инвестиции» является АО «Открытие Холдинг», к которому есть многомиллиардные претензии у банка «Траст». Само же ООО числилось на момент подачи иска собственником пакета акций алмазодобывающего АО «Архангельское геологодобычное предприятие» («АГД Даймондс»). Акции были приобретены на заемные средства у компании «Лукойл».