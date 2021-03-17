Атланта, США, , 03:36 — REGNUM Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в трех спа-салонах в американском штате Джорджия, передает телеканал Fox News.

По его данным, стрельба произошла в округе Чероки. Неизвестный вооруженный мужчина вошел в спа-салон и открыл огонь по посетителям, в результате чего погибли три человека и еще двое получили ранения. Позднее еще два случая стрельбы произошло в аналогичных заведениях города Атланта. Там погибли четыре человека.

Мотивы нападавшего пока не известны. По последним данным, полиции пока не удалось задержать преступника. Также полицейские затрудняются ответить, связаны ли три нападения между собой.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в штате Иллинойс в США произошла стрельба на вечеринке. Погибли два человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

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