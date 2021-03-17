Пекин, , 03:35 — REGNUM Бывший замминистра культуры и туризма Китая Ли Цзиньцзао был обвинен в получении взяток, сообщает Верховная народная прокуратура Китая, передает 16 марта агентство Синьхуа.

Ли обвиняется в использовании полномочий от занимаемых им прежних должностей для получения выгоды, лоббируя интересы третьих лиц в обмен на огромные суммы денег и подарков, говорится в заявлении прокуратуры.

Дело Ли было передано в Народную прокуратуру города Шэньяна, столицы провинции Ляонин для рассмотрения и судебного преследования после того, как Национальная надзорная комиссия завершила свое расследование, говорится в заявлении.

Обвинение было передано в Промежуточный народный суд Шэньяна. Прокуроры проинформировали подсудимого о его судебных правах, допросили его и выслушали мнение защиты.