Париж, , 03:31 — REGNUM Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект, предусматривающий декриминализацию добровольных сексуальных отношений с несовершеннолетними в случае разницы в возрасте менее 5 лет. Об этом 15 марта сообщает Le Figaro.

Законопроект, называемый французскими СМИ законом «Ромео и Джульетты», вызвал шквал критики как от парламентариев, так и от французских ассоциаций защиты детей.

«Я не думаю, что, когда тебе тринадцать лет и до тебя домогаются старшие, у тебя есть чистый рассудок, чтобы принимать решения», — сказала депутат Флоренс Провендье.

В свою очередь, министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил: «я не хочу сажать на скамью подсудимых мальчика, которому 18 лет и один день, потому что у него есть добровольные отношения с 14-летней девочкой».

По мнению докладчика Александры Луис, «если не будет возрастного разрыва, это будет считаться изнасилованием любви».

Следующее чтение запланировано на 25 марта. Правительство надеется завершить принятие законопроекта до конца весны.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции установили возраст сексуального согласия в 15 лет. Даже добровольные половые акты с лицами младше этого возраста классифицируются как изнасилование. В случае принятия закона «Ромео и Джульетты», это будет касаться только тех ситуаций, когда «разница в возрасте между совершеннолетним и несовершеннолетним (моложе 15 лет) составляет не менее пяти лет».

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