Ланьчжоу, Китай, , 03:30 — REGNUM Объект всемирного наследия ЮНЕСКО Гроты Могао в провинции Ганьсу на северо-западе Китая закрылись для посещения из-за сильнейшей за 10 лет песчаной бури, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

В целях обеспечения безопасности туристов и культурных реликвий Гроты Могао было принято решение временно закрыть, сообщили в Академии Дуньхуан, отметив, что время открытия гротов будет оглашено позднее после того, как пройдет буря.

По данным департамента экологии и окружающей среды провинции Ганьсу, пыльная погода продлится примерно до 18 марта.

Гроты Могао насчитывают 1600 лет истории и являются объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Они расположены в пустыне Гоби. Вред, наносимый песчаными и пыльными бурями, является один из самых главным факторов, представляющих угрозу данному объекту.