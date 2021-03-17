Биробиджан, , 03:27 — REGNUM Поставку вакцины от коронавируса на Дальний Восток необходимо кратно увеличить, поскольку регион соседствует с азиатскими странами, где могут возникнуть новые штаммы COVID-19, заявил на онлайн-форуме «ProДФО — Республика Саха (Якутия)» депутат Госдумы РФ Александр Петров («Единая Россия»).

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В целом депутат хорошо оценил прививочную кампанию в регионах Дальнего Востока. В частности в ЕАО она проходит в штатном режиме, больших очередей нет. В область поставили уже более пяти тыс. доз вакцины. Ежедневно прививаются около 200 жителей Еврейской АО.

Производители передадут в регионы РФ около семи млн доз вакцины «Спутник V». В дальнейшем производительность достигнет 20 млн доз препарата от коронавируса в месяц.

«Я обратил внимание министерства здравоохранения на необходимость кратного увеличения поставок вакцин на Дальний Восток. Мы находимся в азиатской части России, где в силу ряда особенностей могут произойти разные процессы по формированию новых штаммов. Сейчас объем производства нарастает кратно, готовятся несколько производственных площадок», отметил Александр Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на постепенное стихание второй волны эпидемии коронавируса в Петербурге, вероятность нового подъема заболеваемости специалистами оценивается как высокая.