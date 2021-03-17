Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Кризисная ситуация на границе США с Мексикой, сложившаяся из-за резкого увеличения хлынувших на американскую территорию нелегальных мигрантов, значительно ухудшится через «небольшой промежуток времени». Об этом 16 марта в эфире телеканала Fox News заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, на это указывают показатели по числу мигрантов в стране. Трамп считает, что их количество возрастет «до невиданного уровня». Экс-президент также полагает, что новой администрации США «хватило бы месяца» для завершения строительства стены на границе с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января глава Белого дома Джо Байден подписал указ, останавливающий строительство стены на границе США с Мексикой, возведение которой было начато по инициативе Дональда Трампа.

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