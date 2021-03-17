Токио, , 03:17 — REGNUM Власти Японии рассматривают возможность полной отмены режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

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В настоящее время ограничения продолжают действовать в столице Токио и прилегающих к ней префектурах Тиба, Саитама и Канагава. В них срок действия режима ЧС истекает 21 марта. Правительство Японии намерено провести консультации с экспертами 18 марта и принять окончательное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство пока не готово продлевать или отменять режим ЧС в стране из-за COVID-19. Он отметил, что решение будет принято после обсуждения эпидемиологической обстановки с экспертами.