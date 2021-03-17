Пекин, , 03:15 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила синий уровень предупреждения о погодной опасности из-за песчаных бурь в северных, центральных и восточных районах страны, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Сильные песчаные бури накроют ряд районов Синьцзяна, Внутренней Монголии, Хэбэя, Пекина, Шаньдуна, Аньхоя, Цзянсу и Хубэя как минимум до 17 марта, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

Центр рекомендует общественности принять меры приготовления к мощным ветрам и бурям, а водителям — приготовиться к низкой видимости на дорогах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о песчаных бурях, где степень угрозы возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному.