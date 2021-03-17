Тюмень, , 03:14 — REGNUM В Тюмени с балкона высотки на улице Стартовой выпала 13-летняя школьница и погибла. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на очевидцев трагедии.

Со слов местных жителей, падение с 15-го этажа произошло поздно вечером 15 марта. Девочка упала на крыльцо и скончалась на месте.

В СУ СК России по Тюменской области выясняют обстоятельства гибели девочки-подростка, сообщили изданию в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с 15 по 17 февраля четыре человека выпали из окон многоэтажек. Трое из них разбились, одна 29-летняяженщина осталась в живых и находится в реанимации.

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