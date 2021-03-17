Москва, , 03:11 — REGNUM Ещё один иск к кипрской фирме подан подконтрольным Центробанку РФ банком «Траст». Арбитраж Москвы начнёт рассматривать претензии на сумму свыше 6,5 млрд рублей к Fivolsenso Services LTD только 19 октября 2021 года. Вторым ответчиком в споре выступает кемеровское ООО «Сибирские ресурсы», передаёт ИА REGNUM.

Претензии к двум фирмам были поданы ещё в декабре 2020 года. Речь шла о сумме эквивалентной примерно 6 573 114 923,81 рубля. В дело иным лицом приглашен Permanent Secretary Ministry of Justice and Public Order (постоянный секретарь министерства юстиции и общественного порядка).

Банк, чьё заявление принял судья Новиков, ведёт речь «о взыскании в солидарном порядке денежных средств в сумме 69 994 898,88 доллара США». Прочие детали спора пока не сообщаются.

Напомним, ранее «Траст» обратился с иском на 8 млрд рублей к кипрской компании Odelburg estates limited. Заседание назначено на июнь. Помимо этого, у банка есть три заявления на общую сумму 448 млрд рублей, которые поданы к российским компаниям, а также бывшим топ-менеджерам «Рост банка».