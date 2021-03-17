Красноярск, , 04:16 — REGNUM В среду, 17 марта, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

В 07:00 на Театральной площади было — 14 °C.

Ночью с 17 на 18 марта ожидается до −14… −12 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 749 мм рт. ст.

В четверг, 18 марта, в Красноярске до −5… −2 °C днём и −11… −9 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный снег.

В пятницу, 19 марта, в Красноярске ожидается до −4… −0 °C днём. Ночью — до −6… −4 °C.