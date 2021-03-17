Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Возможность того, что ко Дню независимости США (4 июля) американским гражданам разрешат собираться более крупными группами, чем в настоящее время, допустил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Об этом он заявил 16 марта в эфире телекомпании MSNBC.

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По его словам, есть вероятность, что в этот день жители смогут отпраздновать и «день независимости от коронавируса». При этом, как подчеркнул Фаучи, его слова не означают, что власти США одобрят проведение крупных мероприятий с большим числом участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешили не находиться на карантине тем гражданам страны, которые полностью привились от COVID-19.

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