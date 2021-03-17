Гонконг, Китай, , 03:02 — REGNUM Уровень безработицы в Гонконге поднялся до максимума с 2004 года за последние три месяца из-за пандемии COVID-19, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 7,2% в период с декабря по февраль, против 7% за предыдущий сопоставимый отчетный период, завершившийся в январе, говорится в Департаменте переписи населения и статистики правительства Специального административного района Гонконг.

Уровень неполной занятости вырос с 3,8 до 4% за тот же период, говорится в заявлении. Рынок труда остается под заметным давлением, заявил министр труда и социального обеспечения Лау Чи, сославшись на то, что уровень безработицы в розничном секторе вырос с 8,9 до 9,1%

Ситуация с безработицей также ухудшилась во многих секторах, включая импортную и экспортную торговлю, почтовую и курьерскую деятельность, образование и искусство, развлечения и отдых.

Вместе с тем он отметил, что во второй половине трехмесячного периода наряду с улучшением эпидемической ситуации наблюдается тенденция к стабилизации ситуации.

Уровень безработицы в секторах, связанных с потреблением и туризмом снизился с 11,3 до 11,1%, а уровень безработицы в сфере обслуживания продуктов питания и напитков снизился с 14,7 до 14,1%.

Лау считает, что, несмотря на проблемы, в ближайшей перспективе, угроза эпидемии может постепенно отступить с запуском программы вакцинации, которая поможет ослабить давление на рынок труда в конце года. По его словам, правительство будет продолжать внимательно следить за ситуацией.