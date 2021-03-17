Париж, , 02:51 — REGNUM В течение последних пяти лет 1,3 миллиона жителей региона Иль-де-Франс имели дело с инвазивными насекомыми, согласно исследованию сайта Badbugs.fr. Об этом 16 марта сообщает Le Parisien.

Французский сайт Badbugs.fr провёл обширное исследование о распространении клопов за последние пять лет. Его результатом стала статистика, в соответствии с данными которой с 2016 года 1,3 миллиона человек стали жертвами клопов только в Иль-де-Франс.

«Эта цифра чудовищна, она означает, что за последние пять лет каждый десятый житель столичного региона жил с клопами, — заявил соучредитель Badbugs.fr Николя Ру де Безьё. — Во Франции самым пострадавшим от клопов является Парижский регион, где 29% людей затронуты данной проблемой».

«Путешествия (44%) и социальные взаимодействия (30%) являются двумя основными причинами распространения клопов», — добавил он.

В прошлом году против этих насекомых боролись около 345 тыс. французов, что на 85 тыс. больше чем пять лет назад. Исследование Ipsos с выборкой из более чем 12 тыс. человек, было проведено онлайн в начале февраля 2021 года. Оно показывает, что в общей сложности 4,7 миллиона французов (7%) имели дело с клопами. Также исследование показывает, что все слои общества затронуты независимо от возраста и пола. Средняя стоимость выведения клопов равняется €1250.