Тайбэй, , 02:49 — REGNUM Туристический автобус врезался в склон холма вдоль шоссе на востоке Тайваня, в результате чего погибли шесть человек, еще 39 получили ранения, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Автобус с 45 пассажирами на борту двигался из уезда Хуалянь на востоке Тайваня до Тайбэя, когда произошел инцидент примерно в 16:00 по местному времени, сообщили в пожарном департаменте уезда Илань.

Большинство пассажиров были жителями города Синьбэй, возвращавшимися из которкой поездки в Хуалянь. По данным спасателей, девять человек находятся в тяжелом состоянии. Раненые были доставлены в ближайший госпиталь. Начато расследование причин инцидента.