Пекин, , 02:43 — REGNUM Снабжение донорской кровью больниц Китая остается стабильным, а ее запасы превышают безопасный минимум, заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения (NHC), передает агентство Синьхуа.

С начала вакцинации против COVID-19 комиссия усилила мониторинг и координацию снабжения больниц донорской кровью, а также ввела в действие систему мониторинга и отчетности на ежедневной основе, сказал глава бюро профилактики и контроля заболеваний при NHC Чан Дзилэ.

Основываясь на научных исследованиях медицинских экспертов, комиссия ввела период ожидания для доноров крови между вакцинацией и сдачей крови, отметил он. По его словам, в целях безопасности Китай проводит тест на коронавирус для всей внутриклинической крови.