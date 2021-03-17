Донецк, , 02:37 — REGNUM Ситуация в Донбассе обострилась по всей линии соприкосновения, заявил 16 марта представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации Алексей Никоноров.

«На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения», — отметил он.

Свидетельством такого положения дел, по словам Никонорова, служит постоянное применение вооружёнными силами Украины миномётов различных калибров. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе, в период со 2 по 16 марта произошло по меньшей мере 54 нарушений режима прекращения огня. За этот же период со стороны Украины было выпущено 95 мин калибром 120 мм и 125 мин калибром 82 мм.

«Вместо решения главных вопросов, на которых мы настаиваем — снижение уровня эскалации, устранение нарушений, необходимость уточнения функционала координационного механизма в рамках действующих Мер по усилению режима прекращения огня, а также проведение ремонтно-восстановительных работ — украинская сторона вступает в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств», — сказал представитель ДНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что обострение обстановки у линии соприкосновения в Донбассе связано с визитами в эту зону руководителей минобороны Украины и их кураторов из западных стран.

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